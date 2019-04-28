وفيات الأحد 28 أبريل 2019

فالح عبدالله محمد العلاطي، 60 عاما، «شيع»، الرجال: خيمة بجانب بنزين العيون، الجهراء، ت: 97377372، النساء: الأندلس، ق10، ش2، م207.

سعد محمد فراج العازمي، 77 عاما، «شيع»، الرجال: فهد الأحمد، ق4، ش430، م44، ت: 97958424، النساء: بيان، ق8، ش الأول، ج6، م9، ت: 94477775.

لولوة مبارك إسماعيل بوضاحي، زوجة: محمد سلمان عنبر التركي، 60 عاما، «شيعت»، جابر الأحمد، ق5، ش514، م1057، ت: 55848855.

أحمد علي يوسف الرميضين، 38 عاما، «يشيع التاسعة صباح غد الاثنين»، الرجال: السالمية، ق2، ش عبدالله بن مسعود، م7، ت: 99584837، النساء: مبارك الكبير، ق2، ش47، م5.

عبدالعزيز فيصل إبراهيم الحذران، 45 عاما، «يشيع التاسعة صباح غد الاثنين»، الرجال: السلام، ق7، ش708، م478، ت: 98721680، النساء: السرة، ق2، ش8، م19، ت: 98721636.

زينب حسين الحربي، أرملة: غريب ابراهيم الكندري، 79 عاما، «تشيع بعد صلاة عصر غد الاثنين»، الرجال: الشعب، ق4، ش40، م10، ديوان الكنادرة، ت: 99850001، النساء: حطين، ق3، ش327، م23.