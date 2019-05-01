جامعة الكويت: اختبارات القدرات الأكاديمية السبت المقبل

أعلنت جامعة الكويت أن اختبارات القدرات الأكاديمية للطلبة والطالبات ستعقد يوم السبت المقبل مبينة انه سيكون اخر اختبار للسنة الدراسية 2018/2019.

ودعت مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس الدكتورة رواء الجارالله في تصريح صحفي اليوم الاربعاء الطلبة والطالبات الى حل الاختبارات السابقة وقراءة المواد العلمية الموجودة على الموقع الالكتروني للجامعة.

وأشارت الى اهمية بذل الطلبة والطالبات الجهد والاستعداد لهذه الاختبارات لما لها من تأثير على اختيار التخصص بالجامعة.

وشددت على ضرورة الالتزام بالمواعيد المسجلة ببطاقات دخول الاختبارات محذرة استخدام أي وسيلة للغش سواء من خلال الأجهزة الذكية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها لما له من عواقب وخيمة.