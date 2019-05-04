وفيات السبت 4 مايو 2019

هشام أحمد حسن حديد، 69 عاما، «شيع»، رجال: الجابرية، ق7، ش8، م561، ت: 97968044، 99882548، نساء: الجابرية، ق5، شارع واحد، م50، ت: 25322079.

هدوه حمدان طلق العازمي، أرملة ، فالح لافي خدعان العازمي، 103 أعوام، «شيعت»، رجال: صباح السالم، ق13، ش1، ج11، م78، ت: 55330068، نساء: صباح السالم، ق13، ش1، ج11، م64.

فاضل أحمد عبدالله الشطي، 61 عاما، «شيع»، رجال: العدان، ق4، ش18، م36، ت: 99494064، نساء: القصور، ق4، ش7، م67.

منيره عبدالله عبدالعزيز العثمان، أرملة ، سعود عبدالعزيز الفليج، 81 عاما، «تشيع التاسعة من صباح اليوم»، رجال: ديوان النوخذة عيسى العثمان، الخالدية، ق1، مقابل شارع الصحافة، ت: 97783924، نساء: اليرموك، ق1، شارع صالح العبدلي، م3، ت: 99996431.

يوسف محمد حسين خريبط، 81 عاما، «شيع»، رجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، بجانب ارض المعارض، ت: 99827196، نساء: الدسمة، ق5، ش59، م3، ت: 97620505.

محمد ضيف الله رجا العازمي، 68 عاما، «شيع»، رجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 99391442، 99770102، نساء: أبو الحصانية، ق10، ش89، م24، ت: 96000103.

سعد فضل حكم جمعان، 42 عاما، «يشيع بعد صلاة عصر الأحد»، رجال: الخالدية، ق3، شارع بلودان، م16، ت: 24814255، نساء: صباح السالم، ق6، الشارع الأول، ج12، م20، ت: 67094446.