وفيات الثلاثاء 7 مايو 2019

مطيرة سعيد الشهري الرشيدي، أرملة دهش غنيم الشهري، «84 عاماً»، شيعت، للرجال وللنساء: العارضية، ق2، ش2، م25، ت: 90005502 – 99789337.

فضة عيدان عباس، أرملة عبدالله أحمد حسين، «83 عاماً»، شيعت، للرجال: المسايل، ق5، مسجد حسن الزلزلة، للنساء: الرميثية، ق2، شارع جمعان الحريتي، جادة 20، م4، ت: 66602732.

علي عبداللطيف علي خليفوه، «72 عاماً»، شيع، للرجال: اليرموك، ق2، ش1، م5، للنساء: اليرموك، ق2، ش1، جادة 4، م5، ت: 66222065.

ليلى زيد المسيلم، أرملة عباس حبيب المناور، «80 عاماً»، شيعت، للرجال: الفروانية، ق2، ديوان المناور، مقابل جسر الغزالي، للنساء: العمرية، ق3، ش4، م13، ت: 99667087 – 97888874.

خليفة عبدالرحمن خليفة الخضر، «54 عاماً»، التشييع بعد صلاة العشاء، للرجال: الروضة، ق2، ش20، م37، ديوان الخضر، الدائري الرابع، للنساء: بيان، ق12، ش الأول، م10، مقابل ج1، ت: 97200660 – 99059445.