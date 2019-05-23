وفيات الخميس 23 مايو 2019

فاطمة ذياب صالح العتيبي، أرملة عوض منصور العتيبي، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: الجهراء، النسيم، ق2، ش19، م505، للنساء: الجهراء، القصر، ق3، ش5، م402، ت: 99799919.

فهد قراش سرور العتيبي، «81 عاماً»، شيع، العزاء بالمقبرة فقط.

محمد فهد حمد عبداللطيف المغلوث، «52 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ق2، ش28، م2، للنساء: حطين، ق2، ش17، م44، ت: 99758252 – 97220425.

حبيبة عيد سالم السعدي، أرملة عوض مفلح زيدان السعدي، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: الصليبخات، ق3، ش114، ج3، م29، للنساء: القيروان، ق3، ش306، م24، ت: 99990504 – 99500919.

آمنة علي محمد العبيد، «62 عاماً»، شيعت، للرجال: الفيحاء، ق7، ش74، م16، للنساء: مبارك الكبير، ق4، ش5، م6، ت: 90964108 – 99822505 – 25410349 – 99478631.

فهد يعقوب يوسف المعتوق، «68 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، ق4، ش1، م16، للنساء: الشهداء، ق5، ش515، م12، ت: 99661655 – 99539356.

مبارك شويمي شبا الدبوس العازمي، «64 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق12، ش1، م199، للنساء: سلوى، ق1، ش5، م9، ت: 51200441 – 66468666.