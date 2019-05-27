وفيات الاثنين 27 مايو 2019

خديجة سالم الصالح التواجر، «89 عاماً»، شيعت، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش حمود النصف، م30، للنساء: اليرموك، ق3، ش2، ج6، م8، ت: 99859000 – 25319161.

عبدالحميد محمد أحمد بودريد، «61 عاماً»، شيع، للرجال: الأندلس، ق12، ش3، م25، للنساء: الأندلس، ق3، ش4، م37، ت: 50501204.

متروك بجاد خالد المطيري، «70 عاماً»، شيع، للرجال: صباح السالم، ق5، ش1، ج14، م25، للنساء: جابر العلي، ق5، ش46، م59، ت: 60906096.

طحيشل مضحي جدوع الخشاب، «88 عاماً»، شيع، للرجال: الرابية، ق4، ش4، م51، للنساء: الرابية، ق4، ش5، م51، ت: 65188814 – 69666907.

فاطمة أحمد السعد، أرملة عبدالرحمن عبدالله السعد المنيفي، «87 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان المنيفي، الخالدية، ق4، ش49، م3، للنساء: الروضة، ق2، ش23، م47، ت: 97885070 – 22525571.