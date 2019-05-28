وفيات الثلاثاء 28 مايو 2019

جابر محمد فهد الدبوس، «60 عاماً»، شيع، للرجال: الفحيحيل، ديوان الدبوس، للنساء: المنقف، ق2، ش25، م10، ت: 95552227.

عذبيه تركي صحن المطيري، زوجة زيد مزيد الهاملي، «51 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: الرابية، ق4، ش3، م37، هاتف النساء: 66465980 – 94004313.

مبارك صغير مبارك، «76 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، صالة دسمان، للنساء: صباح السالم، ق9، ش1، ج8، م67، ت: 99827878 – 55605560.

سليمان علي القطان، «40 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الامام الباقر، جنوب السرة، «الزهراء»، ت: 97979920.