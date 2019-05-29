وفيات الأربعاء 29 مايو 2019

سليمان علي القطان، «40 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك العبد الله، مسجد الوزان، للنساء: السالمية، الحسينية الحيدرية، ت: 97979920 – 97438771.

مساعد محمد المدعج، «84 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق6، ش103، م27، للنساء: سلوى، ق6، ش11، م12، ت: 99222250 – 67757577.

بدر حسين خالد الزايد، «57 عاماً»، شيع، للرجال: العمرية، ق4، ش6، م4، للنساء: الفيحاء، ق9، ش98، م4، ت: 90077794 – 50200575.

شمه ضاحي وطيد العازمي، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: الدوحة، ق4، ش3، م36، «مقابل مسجد ابو طلحة الأنصاري»، للنساء: القيروان، ق1، ش142، م627، ت: 99022847.

حبيبة طريحي ساير، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: الظهر، ق1، «قرب محطة البنزين»، للنساء: الظهر، ق6، الشارع الأول، م62، ت: 96663199 – 95588908.