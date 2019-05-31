وفيات الجمعة 31 مايو 2019

زهرة سعيد فرج، أرملة: ناصر فرج، 84 عاما، «شيعت»، الرجال: القادسية، ق9، ش91، م4، تلفون: 97637937، النساء: الدعية، ق4، ش ابن سينا، م1، تلفون: 66004949.

نشمية علي بن عقاب الطويحي، أرملة: محمد يعقوب القبندي، 76 عاما، «شيعت»، الرجال: بيان، ق10، ش الأول، جادة1، م22، تلفون: 66288282، النساء: العدان، ق1، ش47، م21، تلفون: 99029722.

يوسف يعقوب يوسف الانصاري، 31 عاما، «شيع»، الرجال: خيطان، ديوان الانصاري، ق5، ش سعود بن عبدالعزيز، قسيمة1، بجانب مسجد الثويب، تلفون: 97794747، النساء: قرطبة، ق2، الشارع الأول، ج2، م25، تلفون: 97575412.

محمد فراج مفرج السبيعي، 94 عاما، «شيع»، الروضة، ق3، ش4، ج1، م19، تلفون: 60000895.

يوسف عبدالرزاق المحمود، 87 عاما، «شيع»، الرجال: الخالدية، ق4، ش عبدالله السعيد، م61، تلفون: 94949413، النساء: قرطبة، ق2، ش3، ج4، م15، تلفون: 97893293.

محمد سلف حمدان الحريجي، 70 عاما، «شيع»، الجهراء، العيون، ق4، ش9، م62، تلفون: 55496660، 99471489.

وليد عباس الشراح، 56 عاما، «شيع»، الرجال: الدسمة، ق5، ش55، م1، تلفون: 97779679، النساء: السلام، ق3، ش306، م7، تلفون: 50288899.

عبدالعزيز حمد راشد بورسلي، 72 عاما، «شيع»، الشامية، ق4، ش محمد الشايع، م17، ديوان بورسلي، تلفون: 97774209، 99828706، 99793826.