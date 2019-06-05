وفيات الأربعاء 5 يونيو 2019

ليلى فوزي بوقماشه، زوجة/مهدي صالح عبدالسلام، 29 عاما، «شيعت»، رجال: المقبرة فقط، تلفون: 99606945، نساء: الاندلس، ق5، ش6، م113.

محمد صالح جاسم دشتي، 28 عاما، «شيع»، رجال: مسجد سيد حسن الزلزلة، المسايل، تلفون: 99452363، نساء: الحسينية الحيدرية، السالمية.

عيد سليمان اللغاوة الشمري، 79 عاما، «شيع»، رجال: الجهراء، النسيم، ق2، مقابل مستوصف النسيم، تلفون: 60660008، نساء: النسيم، ق2، ش15، أزرق 13.

ساره محمد راضي المطيري، أرملة/فراج مزيد المطيري، 70 عاما، «شيعت»، رجال: سعد العبدالله، ق1، ش106، م17، تلفون: 66671116، نساء: سعد العبدالله، ق9، ش931، م32.

هاشمية هاشم ابراهيم الشخص، أرملة/عدنان السيد باقر الشخص، 66 عاما، «شيعت»، رجال: حسينية آل ياسين، المنصورية، تلفون: 66566644، نساء: مشرف، ق3، ش الاول، م40.