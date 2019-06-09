وفيات الأحد 9 يونيو 2019

سلوى منشد تركي الخالدي، زوجة، بسام عجيل تركي الخالدي، 40 عاماً، «شيعت»، الرجال: الأندلس، ق4، ش20، م18، بجانب صالة الهيفي، مقابل الدائري الخامس، ت: 66667378، النساء: سعد العبدالله، ق8، ش895، م20، ت: 50707477.

أمينة علي جمعة السالم، 99 عاماً، «شيعت»، الرجال: العديلية، ق1، ش10، م10، ديوان السالم، ت: 97912890، النساء: العديلية، ق2، ش28، م15.

سليمان عبدالله دخيل العوض، 60 عاماً، «شيع»، الرجال: الزهراء، ق5، ش509، م29، ت: 62222909، النساء: عبدالله المبارك، ق8، ش825، م51، ت: 90008543.

مريم أحمد محمد المغربي، 81 عاماً، «شيعت»، الرجال: ضاحية مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق1، ش120، م12، ت: 99888446، النساء: عبدالله المبارك، ق6، ش618، م13، ت: 66566559.

هديب طعيمس مسفر المطيري، 81 عاماً، «شيع»، الرجال: ضاحية عبدالله المبارك، ق9، ش909، م12، ت: 51156551، النساء: الفردوس، ق2، الشارع الأول، ج10، م26، ت: 60700999.

رضية حسين الفيلي، أرملة، عبدالله جعفر الفيلي 71 عاماً، «شيعت»، الرجال: الدسمة، ق3، شارع القاهرة، ديوان الشواف، ت: 97761228، النساء: الرميثية، ق8، شارع أسامة بن زيد، م5، ديوان الفيلي.

سهام أحمد محمد المرزوق، زوجة، عبدالرزاق أحمد البحر، 71 عاماً، «شيعت»، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع صنعاء، م21، ديوان البحر، ت: 22524573، النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق4، شارع سيد علي، م28.

أمل علي حسين يوسف مدوه، 36 عاماً، «شيعت»، الرجال: الشويخ، ق5، ش54، م3، ديوان مدوه، ت: 55221554 – 24810517، النساء: عبدالله المبارك، ق4، ش412، م24، ت: 96777734.

عبدالرحمن فيصل عبدالله المزيعل، 28 عاماً، يشيع بعد صلاة عصر الاثنين بمقبرة صبحان، الرجال: الفنطاس، ق2، ش11، م36، ت: 99085824، النساء: جنوب السرة، الزهراء، ق6، ش607، م20، ت: 98781888.