وفيات الاثنين 10 يونيو 2019

عبدالعزيز عقيل ظاهر النبهان الشمري، «82 عاماً»، شيع، الرابية، ق4، ش2، م4، ت: 99641576.

عبدالمجيد أحمد حمادي، «74 عاماً»، شيع، للرجال: العقيلة، ق2، ش220، م34، للنساء: العقيلة، ق2، ش212، م185، ت: 99912202 – 99366690.

محمد يوسف أحمد المنصور، «63 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق4، شارع سيد علي سيد سليمان، م16، للنساء: العدان، ق7، ش13، م2، ت: 66744882 – 66663190 – 25410602.

سلوى ماجد جاسم علي بورسلي، «49 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان بورسلي، الشامية، للنساء: كيفان، ق4، ش45، م7، ت: 66373602 – 99023504.