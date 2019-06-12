“التعليم العالي”: التسجيل للمنح الدراسية في عُمان 23 الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء فتح باب التسجيل الإلكتروني على مقاعد المنح الدراسية للكويتيين المقدمة من سلطنة عمان في الفترة من 23 حتى 27 يونيو الحالي لاستكمال مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2019/2020.

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان جامعة السلطان قابوس تتيح أربعة تخصصات علمية أولها الطب للحاصلين على نسبة 90 بالمئة والتخصص الثاني الهندسة المعمارية للحاصلين على نسبة 85 بالمئة.

وأضافت ان التخصص الثالث لعلم الفيزياء ويشترط الحصول على نسبة 80 بالمئة وأخيرا تخصص علم الأغذية للحاصلين على نسبة 80 بالمئة.

وأكدت ان من أهم الشروط أن تكون شهادة الثانوية العامة الكويتية أو ما يعادلها حديثة الاصدار خلال العام الدراسي 2018/2019 وألا يتجاوز عمر الطالب عن 25 عاما عند التقديم للمنحة.

وبينت انه يتعين على الطلبة الراغبين في التسجيل بهذه المنح مراجعة الموقع الالكتروني للوزارة للاطلاع على شروط القبول في الجامعة متمنية للطلبة التوفيق في حياتهم العلمية المقبلة.