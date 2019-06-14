وفيات الجمعة 14 يونيو 2019

مهدية علي مبارك، أرملة: سليمان مرزوق النصافي، 83 عاما، «شيعت»، الرجال: الفردوس، ق4، ش1، ج2، م2، تلفون: 97900979، النساء: مبارك الكبير، ق2، ش45، م10، تلفون: 66517751.

نادية صقر خير االله جاسم، أرملة: عماد يوسف ماجد سلطان السيد أحمد، 59 عاما، «شيعت»، الرجال: العارضية، ق10، ش2، ج4، م10، تلفون: 97804702، 60365000، النساء: شمال غرب الصليبيخات، ق3، ش301، م2، تلفون: 66693776، 51424259.

أحمد جاسم علي حسين علي، 48 عاما، «شيع»، الرجال: سلوى، حسينية السيد محمد، شارع المسجد الأقصى، تلفون: 99399325، النساء: الرميثية، دار الحسن، ق6، ش65، م12، تلفون: 90006972.

عائشة صالح خضير الهويدي، زوجة: محمد علي الهويدي، 69 عاما، «شيعت»، الرجال: الروضة، ق1، ش15، م2، تلفون: 99339994، النساء: بيان، ق10، شارع الأول، ج7، م20، تلفون: 99659308.

شافية سالم فهاد العجمي، أرملة: محمد دغش فنيس العجمي، 78 عاما، «شيعت»، القيروان، ق1، ش142، م45، تلفون: 66888123، 55977000.

حليمة غلوم اكبر عبدالله، أرملة: عباس قمبر قمبر، 77 عاما، «شيعت»، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، تلفون: 99576866، النساء: سلوى، حسينية الملاية زينب الصراف، ق 7، ش7، م8، تلفون: 99702788.

صالح سعد عزام العازمي، 75 عاما، «يشيع بعد صلاة عصر غد السبت بمقبرة صبحان»، سلوى: ق12، ش9، م191، تلفون: 99454505، 99796446.

خيرية حسين علي الحرز، 83 عاما، «شيعت»، الرجال: سلوى، شارع الأقصى، حسينية مسلم ابن عقيل (الرشيد)، تلفون: 99006460، النساء: الجابرية، ق11، ش2، م61.