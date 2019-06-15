“التقدم العلمي” تدعو الباحثين الكويتيين للترشح لجائزة الإنتاج العلمي لعام 2019

دعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الباحثين الكويتيين من حملة الدكتوراه في الجامعات والمؤسسات العلمية إلى التقدم للترشح لجائزة الإنتاج العلمي لعام 2019 التي تمنحها المؤسسة في ستة مجالات متنوعة وذلك قبل وقف تسلم الاشتراكات المقرر في يونيو الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت إن هذه الجائزة تأتي إيمانا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رئيس مجلس إدارة المؤسسة بأهمية رعاية العلماء والباحثين الكويتيين من حملة الدكتوراه على التفرغ للبحث والدراسة والتأليف والترجمة في مختلف فروع الإنتاج العلمي.

وأضافت أن قيمة جائزة كل مجال من المجالات الستة تبلغ 10 آلاف دينار كويتي (نحو 8ر32 الف دولار امريكي) موضحة أن المجال الأول يتمثل في (العلوم الطبيعية والرياضيات) ويشمل الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والرياضيات والإحصاء والحاسوب وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

وبينت أن المجال الثاني هو (العلوم الهندسية) الذي يشمل كلا من الهندسة الكيميائية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول والهندسة الزراعية وغيرها من التخصصات المعنية.

واشارت الى أن المجال الثالث هو (العلوم الحيوية) الذي يشمل علم النبات وعلم الأجنة وعلم الحيوان وعلم الحشرات والكيمياء الحيوية والزراعة والثروة الحيوانية والكيمياء الزراعية والأمراض الزراعية والبستنة والبساتين والميكروبيولوجيا وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

وذكرت أن المجال الرابع هو (العلوم الطبية والطبية المساعد) الذي يشمل التشريح والصيدلة ووظائف الأعضاء والميكروبيولوجيا وعلم الأمراض والأمراض الباطنية وأمراض النساء والتوليد والأطفال والعيادة النفسية والعلاج بالأشعة والجراحة وطب الأسنان وطب العيون وغيرها من التخصصات المشابهة.

وقالت المؤسسة إن المجال الخامس هو (العلوم الاجتماعية والإنسانية) الذي يشمل علم الإنسان وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم السياسة والتاريخ والجغرافيا والتربية واللغة العربية واللغات الأجنبية والفلسفة والحقوق والشريعة وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

وأضافت إن المجال الأخير هو (العلوم الإدارية الاقتصادية) الذي يشمل إدارة الأعمال والتسويق والإدارة الصناعية والتمويل والاستثمار والمحاسبة والاقتصاد والتأمين والإدارة العامة وغيرها من التخصصات المشابهة.

وأوضحت أن من شروط الجائزة أن يكون للمتقدم 8 أبحاث علمية على الأقل منشورة ومحكمة ما بعد نيله درجة الدكتوراه وألا يزيد عمره على 45 عاما.

واضافت أن من الشروط ايضا اشتمال الإنتاج العلمي على الأبحاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلات علمية محكمة أو أبحاث منشورة في وقائع مؤتمرات علمية أو أبحاث ألقيت أو قدمت كملصقات في المؤتمرات العلمية أو كتب مؤلفة أو مترجمة أو محررة أو تأليف فصل أو أكثر في كتاب أو مقالات ودراسات وتقارير علمية وبراءات اختراع دون أن تدخل أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه في تقييم الإنتاج العلمي للمرشح.

ودعت المؤسسة المرشحين إلى تعبئة طلب الترشح للجائزة وإرساله مع جميع أعمال المتقدم إلكترونيا من خلال موقع المؤسسة وإرسال طلب الترشح مع الأعمال وفق ملفات (بي دي إف) إما بواسطة وسيلة التخزين (ميموري فلاش) على عنوان المؤسسة في الكويت أو بواسطة مواقع خدمات التخزين السحابية وإرساله إلى البريد الالكتروني لمكتب الجوائز.