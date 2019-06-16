وفيات الأحد 16 يونيو 2019

إبراهيم محمد سالم القنيصي، «76 عاماً»، شيع، للرجال: العزاء في المقبرة، للنساء: مشرف، ق4، ش3، م23، ت: 99000282.

محمد سعد فريج المطيري، «35 عاماً»، شيع، للرجال: العزاء في المقبرة، للنساء: الفردوس، ق6، ش1، ج11، م14، ت: 99826721.

إيمان توفيق الخفش، «57 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: بيان، ق7، ج6، م17، ش1، ت: 69696099.

عبدالرحمن عبدالله محمد العوضي، «87 عاماً»، شيع، للرجال: أبو الحصاني، ق10، ش93، م98، للنساء‍: النزهة، ق1، ش16، م3، ت: 64660007 – 99657890.

جمعان ضحوي غانم منيع، «63 عاماً»، شيع، للرجال: العزاء بالمقبرة فقط، للنساء: القرين، ق5، ش5، م32، ت: 65556636.

غنيمة عبدالله محمد بوحمرة، «71 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين ، للرجال: بيان، ق5، الشارع الخامس، م37، للنساء: العديلية، ق1، ش10، م4، ت: 99632826.