وفيات الاثنين 17 يونيو 2019

عابده عبدالباري يوسف الزواوي، «82 عاما»، شيعت، للرجال: السرة، ق5، ش13، م6، للنساء: النزهة، ق1، ش16، م13، ت: 97650205 – 66606300.

عبدالحسين محمد ملا علي محمد، «70 عاماً»، شيع، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، للنساء: الرميثية، ق1، ش10، م1، ت: 98598575.

عبدالرضا حسين محمد علي أشكناني، «62 عاماً»، شيع، للرجال: ميدان حولي، شارع أحد، الحسينية الأشكنانية، للنساء: السالمية، ق2، شارع يوسف بن حمود، م4، ت: 99021851.