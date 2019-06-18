جامعة الكويت تتسلم مبنى كلية الآداب في “صباح السالم” الجامعية

أعلن الأمين العام لجامعة الكويت الدكتور مثنى الرفاعي أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الانشائية بمدينة صباح السالم الجامعية وافقت على الاستلام الابتدائي لمبنى الطالبات في حرم كلية الآداب الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية.

وقال الرفاعي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء عقب استلام المبنى الجديد أن كلية الآداب هي ثاني الكليات الجامعية التي تستلمها جامعة الكويت استلاما ابتدائيا بعد كلية التربية.

وأضاف ان هذا يأتي تنفيذا لخطة الانتقال والتشغيل المعتمدة من قبل مجلس الجامعة في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019-2020 والتى تضم كذلك كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية العلوم الإدارية وكلية العلوم الحياتية.

وأوضح أن لجنة استلام أعمال المقاولات والأعمال الإنشائية بمدينة صباح السالم الجامعية باشرت أعمالها الخاصة بالإطلاع ودراسة التقارير الفنية المعدة من استشاري المشروع حول أعمال الاستلام الإبتدائي لمبنى الطالبات في حرم كلية الآداب الجديد خلال اجتماع عقد صباح اليوم.

وبين انه تم القيام بزيارة ميدانية من قبل اللجنة للمباني محل الأعمال للكشف الظاهري والتأكد من جاهزيتها.

يذكر أن مبنى الطالبات في كلية الآداب يتألف من اربعة أدوار إلى جانب سرداب مكون من دورين ويضم سبعة أقسام اكاديمية ووحدة تعليم لغات بالإضافة إلى إدارة الكلية ومجموعة متنوعة من المرافق المتنوعة ومختبرات ومرافق خاصة بما في ذلك مختبر الوسائل الإعلامية الرقمية ومختبر التصوير الصحفي واستوديو تلفزيوني وإذاعي وجميعها مجهزه بتكنولوجيا التعليم الذكية.

وتقدر مساحة البناء في حرم الطالبات بنحو 425ر66 ألف مترمربع ويوفر حرم الطالبات بكلية الآداب 55 فصلا دراسيا مجهزا بأحدث الوسائل التكنولوجية التعليمية و27 مختبرا دراسيا و 14 قاعة إجتماعات الى جانب العديد من المرافق.