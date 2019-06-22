وفيات السبت 22 يونيو 2019

حمد عبدالله محمد المانعي، «64 عاماً»، شيع، للرجال: صباح السالم، ق4، ش4، م47، للنساء: الروضة، ق4، ش25، م18، ت: 99004013.

لافي شلاش بن شديد العازمي، «66 عاماً»، شيع، للرجال: جابر العلي، ق6، الشارع الرئيسي، ديوان

د. عبدالله شلاش، للنساء: الظهر، ق3، ش5، م49، ت: 55583659.

ربيعة عويد ريحان المطيري، ارملة برغش عودة الخالدي، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: العارضية، ق10، الشارع الفاصل بين الفردوس والعارضية، ديوان المرحوم احمد عويد المطيري، للنساء: الصليبية، ق8، ش6، م15، ت: 90000955.

حسين محمد حسين الفيلكاوي، «45 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله المبارك، ق4، ش404، م27، للنساء: السرة، ق4، ش10، م36، ت: 66279983 – 97499292.

بشرى حميد ياقوت مبارك، «37 عاماً»، شيعت، للرجال: عبدالله المبارك، ق1، ش114، م26، للنساء: الروضة، ق1، شارع حنين، م13، ت: 99639342 – 97972778.

خاتون عبدالله حسين دشتي، ارملة خليل غلوم حيدر الوزان، «88 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية العترة الطاهرة، الرميثية، ق 10، للنساء: حسينية ام خالد، الرميثية، شارع جمعان الحريتي، ج 20، م 4، ت: 99770449 – 66240455.

منيرة عبدالله السيد يوسف الرفاعي، ارملة هشام السيد عبدالرحمن السيد يوسف الرفاعي، «78 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: اليرموك، ق 2، ش 2، ج 1، م 6، للنساء: اليرموك، ق 2، ش 2، ج 1، م 4،ت: 99870622.

إنا لله وإنا إليه راجعون