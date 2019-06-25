وفيات الثلاثاء 25 يونيو 2019

مريم عبيد سلمان الكحلاوي، أرملة، عبدالله رجا الخياط العازمي، 70 عاماً، «شيعت»، سلوى، ق1، ش4، م25، ت: 99744925.

فارس عبدالله عبدالعزيز الفارس، 83 عاماً، «شيع»، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق4، شارع عبدالوهاب الفارس، ديوان الفارس، ت: 99956569، النساء: النزهة، ق3، ش34، م8، ت: 66990946.

أمينة أحمد الليموني، أرملة، عبدالله خالد الحاتم، 86 عاماً، «شيعت»، عزاء الرجال فقط في المقبرة، ت: 99058865، النساء: الزهراء، ق2، ش40، م22، ت: 97223801.

جميل محمود سعيد بوعركي، 78 عاماً، «شيع»، الرجال: ديوان بوعركي، الزهراء، ق8، ش819، م9، ت: 91111101، النساء: الرميثية، ق1، شارع الشافعي، ج13، م1.

علي حسن علي الخواجة، 71 عاماً، «شيع»، الرجال: ديوان الشواف، الدسمة، ق3، شارع القاهرة، ت: 99772015، النساء: الرميثية، ق4، شارع مالك بن أنس، ج45، م25.

خانم عبدالصمد حسين إبراهيم، أرملة، جواد يلي بهبهاني، 85 عاماً، «شيعت»، الرجال: الحسينية الجديدة، شرق، بجانب بنك الكويت الوطني، المبنى الرئيسي، ت: 99044025، النساء: القادسية، ق6، ش69، م4.

فيصل إبراهيم إسماعيل الشطي، 61 عاماً، «شيع»، الرجال: مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق1، ش116، م29، ت: 99795777، النساء: السلام، ق3، ش315، م23، ت: 99122337.

وضحة عبدالله محمد النجدي، زوجة، جاسم حسن الغريب، 79 عاماً، «تشيع بعد صلاة عصر الغد»، الرجال: كيفان، ق4، ش45، م10، ت: 99440419، النساء: صباح السالم، ق4، شارع 1، تقاطع مع شارع 10، م1، ت: 99908022

فاطمة علي الزيد، أرملة، علي عبدالرحمن البحر، 97 عاماً، «شيعت«، الرجال: الفيحاء، ق3، ش35، ديوان المرحوم علي عبدالرحمن البحر، ت: 65551115، النساء: حطين، ق3، ش303، م14، ت: 94433061

«إنا لله وإنا إليه راجعون»