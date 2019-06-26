أعلنت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت فتح باب التقديم استثنائيا للراغبين في الالتحاق ببعض برامج الكلية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2019/2020.

وقالت الكلية في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان باب التقديم للراغبين في الالتحاق في برامج الماجستير لنظام المقيدين وغير المقيدين بكلية الدراسات العليا التالية لسد الشواغر المتبقية من المقاعد في بعض البرامج العلمية اعتبارا من يوم غد الخميس ولغاية ال11 من يوليو المقبل.

وبينت الكلية ان التقديم سيكون عن طريق الموقع الالكتروني

http://portal.ku.edu.kw/gradadmission

مشيرة إلى أن تقديم الطلب لا يعني مطلقا قبوله اذ أن القبول يخضع للمفاضلة حسب معايير مختلفة باختلاف البرامج.

ودعت الراغبين للاطلاع على الشروط عبر الرابط www.ku.edu.kw/cogs مضيفة ان من شروط التقديم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة لبرامج الماجستير ألا يقل معدل عام الاجازة الجامعية الأولى عن 33ر2 من سلم النقاط الأربع ومعدل التخصص عن 5ر2 أو ما يعادلها ما عدا برنامج الاقتصاد فيتطلب معدلا عاما لا يقل عن 33ر2 وبرنامج (التقنية الحيوية) لا يقل معدل التخصص عن 33ر2 من سلم النقاط الأربع.

وذكرت ان استيفاء متطلبات التقديم للقبول لا يعني القبول بالبرنامج اذ أن القبول يعتمد على معايير إضافية منها المقابلات الشخصية أو اختبار القبول ويحدد بالسعة الاستيعابية لكل برنامج على حدة.