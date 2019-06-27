وفيات الخميس 27 يونيو 2019

عفراء زيد محمد انديله، زوجة مهراس علي المري، «51 عاماً»، شيعت، المنقف، ق1، شارع 115، م58، ت: 97594797 – 99222265.

منصور خليل إبراهيم عبداللطيف القلاف، «48 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، ق2، حسينية بو عليان، ش محمد حسين بو عليان، للنساء: جنوب السرة «السلام»، ق6، ش20، م32، ت: 66440007 – 99994855 – 25210478.

دليل سعود هذلول المطرود، زوجة عبدالكريم عايد الغزي، «64 عاماً»، شيعت، الصليبخات، ق4، ش112، م41، ت: 99593111.

شفيا عبدالهادي راشد، زوجة عبدالهادي محمد سعيد القحطاني، «67 عاماًً»، شيعت، الصباحية، ق3، ش4، م675، ت: 50444115.

حصة راشد سعد العلبان، ارملة فهد رجا المويزري، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: اليرموك، ق1، ش2، م24، للنساء: الجابرية، ق6، ش13، م14، ت: 97455505.

إنا لله وإنا إليه راجعون