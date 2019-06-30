وفيات الاحد 30 يونيو 2019

بدر مصطفى كرم حسين كرم، «67 عاماً»، شيع، للرجال: السرة، ق4، شارع دمشق، م3، ديوان مصطفى كرم، للنساء: حسينية الشامية، ق6، ش62، م15 «عزاء النساء العصر فقط»، ت: 25319944 – 24815470.

فاطمة أحمد كرم أحمد، أرملة صالح محمد علي عبدالنبي شمساه، «64 عاماً»، شيعت، للرجال:‍ الدعية، حسينية بوعليان، «على الدائري الثاني»، للنساء: حسينية أم البنين الأربعة، الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، م38، مقابل الدائري الخامس، ملاحظة «يبدأ العزاء من اليوم الإثنين والنساء عصراً فقط»، ت: 99073220 – 90932935.

شريفة علي جاسم الدندن، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: الفنطاس، ق2، ش16، م12، ديوان الدندن، للنساء: الفنطاس، ق2، ش16، م12، ت: 99791766 – 50633200.

سبيكة عبدالمحسن عبدالله الفهد، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: البدع، ديوان الفهد، للنساء: الشامية، ق6، شارع عبدالله زكريا الأنصاري، م4، ت: 24818010 للنساء فقط.

عبدالله عبدالعزيز شهاب الهولي، «78 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الاثنين، للرجال: الرميثية، ق7، ش70، م18، للنساء: الروضة، ق4، ش48، م42، ت: 94171115 – 55934136.

إنا لله وإنا إليه راجعون