الكيان الصهيوني منع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 294 مرة

منعت سلطات الاحتلال الصهيونية رفع الأذان 294 مرة، في المسجد الإبراهيمي، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، في النصف الأول من العام 2019.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول، نسخة منه، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية منعت رفع الأذان، 51 مرة، خلال يونيو/ حزيران المنصرم.

وتفرض إسرائيل قيودا على رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، منذ العام 1994، حيث يُمنع رفع أذان المغرب على الدوام، ويوم الجمعة يمنع رفع أذان المغرب والعشاء، ويوم السبت يمنع رفع أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب. وتغلق إسرائيل المسجد أمام المصلين المسلمين وتفتحه لليهود، عشرة أيام كل عام، بحجة الأعياد اليهودية.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الأوقاف في بيانها، إن مستوطنا قطع شجرة زيتون معمرة من ساحة المسجد الإبراهيمي، واعتدى آخرون على موظفي المسجد، وقاموا بخلع بلاط قديم في ساحاته الخارجية، خلال النصف الأول من العام الجاري. ومنذ عام 1994، يُقسّم المسجد الإبراهيمي، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، إلى قسمين، الأول خاص بالمسلمين ويمتد على 45% من مساحة المسجد، وآخر خاص باليهود على المساحة المتبقّية (55%).

وجاء التقسيم على خلفية قتل مستوطن يهودي لـ29 فلسطينيا مسلما أثناء تأديتهم صلاة الفجر يوم 25 فبراير/ شباط من العام ذاته. ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.