وفيات السبت 6 يوليو 2019

أحمد قربان حجي محمد، «91 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية الكوت، الرميثية، مقابل دوار الجوازات، للنساء: الرميثية، ق7، شارع حسن البنا، م1، ملحوظة: عزاء النساء عصراً فقط، ت: 66604141.

عبدالرحمن عبدالله محمد هادي العوضي، «83 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: القادسية، ق9، ش90، م40، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق2، شارع ابن عباس، م10، ت: 99621166 – 99010678 – 22549494.

سارة عبدالمحسن علي محمد الصالح، أرملة أحمد علي الناصر، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: الحسينية الكاظمية، البكاي، الشعب، ق6، ش68، م1، للنساء: السالمية، ق12، شارع أبوذر الغفاري، ج15، م11، من العصر إلى المغرب، ت: 97613312.

منيرة عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد، «84 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: ديوان الراشد، العديلية، ق1، شارع عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد، للنساء: الخالدية، ق1، شارع طرابلس، م36، ت: 24822287.

رياض عبدالحميد عيسى الصائغ، «60 عاماً»، شيع، للرجال: الدسمة، مسجد النقي، للنساء: العدان، ق3، ش25، م8، ت: 97763313 – 25425410.

عبدالكريم مطلق دليل المطيري، «87 عاماً»، التشييبع بعد صلاة عصر الأحد، مبارك الكبير، ق1، ش20، م22، ت: 55988884.

عثمان مبارك الحمد السعيد العيار، «71 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: الخالدية، ق3، ش33، م1، للنساء: قرطبة، ق1، ش1، ج3، م10، ت: 60484446.