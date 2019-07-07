وفيات الاحد 7 يوليو 2019

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7 يوليو، 2019
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روسيا 2018
3 ميداليات ذهبية وفضيتين كويتية في بطولة ماليزيا
منذ 6 ساعات
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الأرجنتين ثالثة “كوبا أمريكا”
منذ 23 ساعة
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جنوب أفريقيا تفجر “المفاجأة” وتقصي مصر من أمم أفريقيا
منذ 23 ساعة
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تشكيلة مصر بلا مفاجآت أمام جنوب أفريقيا
منذ يوم واحد
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اقتصاد
“التجارة” و”المركزي” يوقعان مذكرة “الترخيص لأعمال الدفع الإلكتروني”
منذ 6 ساعات
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مصر.. ارتفاع سعر “سندويتش الفول” بسبب “زيادة البنزين”
منذ يوم واحد
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فولكسفاغن تعيد “أسطورة 1962”.. شكل واحد واختلافات غير متوقعة
منذ يوم واحد
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أكبر شركة للنقل البحري في العالم ترفع أسعار خدماتها في الخليج
منذ يوم واحد
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رياضة
روسيا 2018
3 ميداليات ذهبية وفضيتين كويتية في بطولة ماليزيا
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
الأرجنتين ثالثة “كوبا أمريكا”
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
جنوب أفريقيا تفجر “المفاجأة” وتقصي مصر من أمم أفريقيا
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
تشكيلة مصر بلا مفاجآت أمام جنوب أفريقيا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“التجارة” و”المركزي” يوقعان مذكرة “الترخيص لأعمال الدفع الإلكتروني”
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
مصر.. ارتفاع سعر “سندويتش الفول” بسبب “زيادة البنزين”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
فولكسفاغن تعيد “أسطورة 1962”.. شكل واحد واختلافات غير متوقعة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أكبر شركة للنقل البحري في العالم ترفع أسعار خدماتها في الخليج
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الرأي
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أقلامهم
آراؤهم
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سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
3 ميداليات ذهبية وفضيتين كويتية في بطولة ماليزيا
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
الأرجنتين ثالثة “كوبا أمريكا”
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
جنوب أفريقيا تفجر “المفاجأة” وتقصي مصر من أمم أفريقيا
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
تشكيلة مصر بلا مفاجآت أمام جنوب أفريقيا
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“التجارة” و”المركزي” يوقعان مذكرة “الترخيص لأعمال الدفع الإلكتروني”
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
مصر.. ارتفاع سعر “سندويتش الفول” بسبب “زيادة البنزين”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
فولكسفاغن تعيد “أسطورة 1962”.. شكل واحد واختلافات غير متوقعة
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أكبر شركة للنقل البحري في العالم ترفع أسعار خدماتها في الخليج
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الرأي
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الوفيات
وفيات الاحد 7 يوليو 2019
منذ ساعتين
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