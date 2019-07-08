وفيات يوم الاثنين 8 يوليو 2019

عبدالله حسين زايد بوعركي، «74 عاماً»، شيع، للرجال: مشرف، ق4، ش3، م2، للنساء: مشرف، ق4، ش3، م11، ت: 99047049 – 66330501 – 99710800.

سعود سالم خجيم العجمي، «75 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99855449.

عبدالله إبراهيم محمد حسين دشتي، «76 عاماً»، شيع، للرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، قرب أرض المعارض، للنساء: العقيلة، ق2، ش202، م21، ت: 97666857 – 66146161.

معصومة عباس حسين حسن، زوجة حيدر حاجي زمان، «80 عاماً»، شيعت، العزاء حسينية البلوش، الجابرية، ابتداء من اليوم، للنساء: فترة العصر، ت: 99789502 – 66881912.

نازك حميد علي حسين التحو، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد الإمام علي النقي، الدسمة، للنساء: سلوى، ق6، ش8، م8، ت: 66665232.

عبدالغفور أحمد العبدالغفور، «93 عاماً»، شيع، للرجال: السرة، ق6، ديوان العبدالغفور، ش12، للنساء: السرة، ق6، ش8، م13، ت: 55996003 – 25313291.

موضي حمد ناصر البدر، أرملة محمد بدر مرزوق البدر، «85 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان البدر، ش الخليج العربي، للنساء: الخالدية، ق1، ش حضرموت، م33، ت: 22461888 – 24811382.

نبيهه عبدالله عواد الدوسري، أرملة عامر محمد المسباح المريخي، «73 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، للرجال: الشعب، ديوان خالد بن مسباح، ق1، ش المنامة، للنساء: الجابرية، ق6، ش13، م16، ت: 22654448 – 25332358.