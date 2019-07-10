وفيات يوم الاربعاء 10 يوليو 2019

مبارك مرزوق مبارك عبدالله، «56 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق2، شارع سليمان بوكحيل، صالة دسمان، للنساء: سلوى، ق9، ش1، م79، ت: 92229990 – 55689878.

محمد عبدالله عيسى الشمالي، «86 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، حسينية الشمالي، ق4، شارع حمزة بن عبدالمطلب، م18، «العزاء عصر الأربعاء، وصباحي ومساءي الخميس والجمعة»، للنساء: الشعب، ق2، شارع عبدالله أحمد حسين الرومي، م10، عصراً فقط، ت: 99659461 – 99889514.

أحمد عبدالعزيز الأحمد العسعوسي، «76 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: ديوان العسعوسي، شارع الخليج العربي، شرق، للنساء: أبوفطيرة، ق4، ش244، م16، ت: 51555365 – 97677697.

غنية عبدالكريم أحمد اليوسف، أرملة يعقوب يوسف القلاف، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد البحارنة، منطقة الدعية، ابتداء من يوم الخميس، للنساء: حطين، ق1، ش102، م52.

مبارك رياض محمد بورسلي، «33 عاماً»، شيع، للرجال: الشامية، ديوان بورسلي، شارع الشيباني، للنساء: مبارك الكبير، ق7، ش9، م7، ت: 97441151 – 99155065.

ضحية عياد عويمر القهيدي المطيري، أرملة بركة عقاب القهيدي المطيري، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح الناصر، ق3، ش101، م151، للنساء: صباح الناصر، ق3، ش102، م1، ت: 50911110.

نورية عيسى محمد القعود، زوجة صلاح سيف محمد العتيقي، «66 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: ديوان العتيقي، الفيحاء، ق1، ش14، للنساء: حطين، ق4، ش414، م7، ت: 22547985 – 99708792 – 99484511.

فوزية مبارك برجس صاهود العتيبي، «56 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: الفحيحيل، ق10، شارع عوض الخضير، م55، ت: 50969923 – 50999945.

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