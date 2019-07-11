اختارت جامعة تشينغوا الصينية الاستاذ في العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار كأول عربي ينضم الى عضوية اللجنة الأكاديمية العليا في معهد الدراسات الدولية في الجامعة.

وأعرب الدكتور النجار في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس عن تقديره العالي لهذا الاختيار لاسيما ان جامعة (تشينغوا) من الجامعات المرموقة على مستوى العالم وتحتل المركز ال17 عالميا في إحصاء عام 2019.

وأضاف ان اللجنة الاكاديمية معنية بمناقشة واقرار الخطط البحثية الدولية ودراسات المناطق ومناقشة مجالات البحث لطلبة الدكتوراه في المعهد.

كما ثمن النجار الاختيار والذي يجعله ممثلا للمنطقة العربية والشرق الأوسط في اللجنة الاكاديمية واصفا إياه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه.

واكد سعيه من خلال العضوية في اللجنة الاكاديمية لتعزيز التعاون بين جامعة الكويت وجامعة (تشينغوا) التي تعد من احدى الجامعات الرائدة على مستوى العالم ليس في مجال الدراسات السياسية فحسب بل في مجالات العلوم الهندسية والتكنولوجيا.

واوضح الدكتور النجار انه شارك خلال زيارته للصين في مؤتمر (تشينغوا للدراسات الإقليمية) الذي يتناول الأوضاع داخل مختلف أقاليم العالم كما ترأس جلسة قدمت فيها اوراق عن اوضاع المنطقة والقى محاضرة عن تطورات الوضع بالخليج العربي.

ويقوم الدكتور النجار بزيارة الصين حاليا لايام عدة بدعوة رسمية من جامعة تشينغوا لتوسيع التعاون والتنسيق مع جامعة الكويت وعقد مشاورات مع نظرائه.

ويعد الدكتور النجار أول شخصية اكاديمية عربية ينضم للجنة الأكاديمية المرموقة التي كانت حتى هذه اللحظة مقصورة على الأكاديميين الصينيين وذلك من بين أكاديميين من بريطانيا وامريكا والهند وسيضطلع الدكتور بمتابعة الابحاث الخاصة بمنطقة الشرق الاوسط. واكد ان وجوده في هذه اللجنة سيساعد على ربط الخطط القادمة بمشروع الحزام والطريق الذي كانت الكويت من اوليات الدول التي تشارك فيه.

من جانبه قدم سفير الكويت لدى الصين سميح حيات التهنئة إلى الدكتور غانم النجار على اختيار جامعة (تشينغوا) له عضوا في اللجنة الاكاديمية لمعهد الدراسات الدولية .

وقال حيات ان الدكتور النجار سبق وان التقى بمقر السفارة الكويتية ببكين بعدد من الاكاديميين الصينيين من بينهم الدكتورة سين جاوو المدير العام التنفيذي في مركز الفكر والحوار الحكومي للدراسات الاستراتيجية التابع لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء).