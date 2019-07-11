وفيات يوم الخميس 11 يوليو 2019

مريم إبراهيم قمبر باقر، زوجة: عبدالرحمن منصور محمد زمان معرفي، 75 عاماً، «شيعت»، الرجال: شرق، حسينية معرفي الجديدة، تلفون: 97629629، النساء: دار معرفي، الدسمة، ق1، ش مبارك بن مطلق الردعان.

فاطمة إسماعيل أحمد مندكار، أرملة: محمد أحمد يوسف مندكار، 71 عاماً، «شيعت»، الرجال: الزهراء، ق1، ش103، م27، تلفون: 99387773، النساء: العقيلة، ق2، ش209، م16، تلفون: 97417999.

علي إبراهيم علي خريبط، 81 عاماً، «شيع»، الرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، تلفون: 55920440، النساء: الدعية، ق3، ش36، م4، «عصراً فقط»، تلفون: 67777615.

عبدالهادي محمد طاهر معرفي، 78 عاماً، «شيع»، الرجال: الحسينية الجديدة «ابتداء من غد الجمعة»، تلفون: 99999860، النساء: دار معرفي «ابتداء من غد الجمعة»، تلفون: 99636260.

إيزيه وحيد راشد السعيدي، زوجة: رمضان شلاح السعيدي، 91 عاماً، «شيعت»، الرجال: الدوحة، ق3، ش الرابع، ج1، م38، تلفون: 99507667، النساء: النهضة، ق1، ش128، م17، تلفون: 99111774.

عبدالله أحمد صالح العيدان، 85 عاماً، «يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة»، الرجال: المسايل، ق4، ش409، م26، تلفون: 99914949، النساء: المسايل، ق4، ش408، م4.

تركي عوض مطلق السهو الشمري، 24 عاماً، «شيع»، الجهراء، العيون، ق3، ش7، م14، تلفون: 51155110، 98799877.