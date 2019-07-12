وفيات يوم الجمعة 12 يوليو 2019

عيدة منصور سعد العازمي – 73 عاما – شيعت – الرجال: سلوى – ق 10 – ش 1 – م 595 – النساء: سلوى – ق 5 – ش 3 – م 11 – ت: 99809008.

فضه أحمد عبدالله الصقر – 86 عاما – شيعت – الرجال: ضاحية عبدالله السالم – ق 3 – ش 34 – م 11 – ديوان الصقر – النساء: كيفان – ق 2 – شارع سعد بن عبادة – م 16 – ت: 22510532 – 24821118.

عبدالله جاسم عبدالله النويشير – 72 عاما – شيع – الرجال: صباح السالم – ق 8 – شارع 1 – ج 15 – م 2 – النساء: صباح السالم – ق 9 – ش 4 – ج 19 – م 59 الباب مقابل فرع رقم 5 – ت: 99993851.

محمد عبدالله العامر – 68 عاما – يشيع التاسعة صباح غد السبت – الرجال: مبارك الكبير – ق 2 -ش 8 – م 7 – النساء: الشهداء – ق 4 -ش 421 -م 18 – ت: 99839030 – 66272649.

فرحان محيل شعلان العنزي – 60 عاما – يشيع بعد صلاة عصر غد السبت بمقبرة صبحان – السلام – ق 4 – ش 413 – م 46 – ت: 99995162.