وفيات يوم السبت 20 يوليو 2019

بتال عبدالله عيد الشريكة، (59 عاماً)، شيع، الرحاب، ق1، ش5، م22، ت: 99411094 – 99779079.

غالية عثمان إسماعيل أحمد مال الله أرملة إبراهيم عبدالعزيز مال الله، (74 عاماً)، شيعت، للرجال: اليرموك، ق3، ش3، م29، للنساء: اليرموك، ق3، ش2، ج14، م13، ت: 98883312 – 55576111.

حسن فتح الله رضا، (92 عاماً)، شيع، للرجال: الجابرية، مسجد البلوش، للنساء: الرميثية، ق4، ش44، م5، حسينية أم صادق، ت: 66541155 – 94455885.

شوقي سعد نصار الشريعان، (60 عاماً)، شيع، للرجال: خيطان، ديوان الشريعان، ق5، شارع ناصر الجبري، م33، للنساء: السرة، ق6، ش8، م15، ت: 96660996 – 96992266 – 25317791.

فجر فاضل سلمان الشمري، (31 عاماً)، شيعت، للرجال والنساء: مبارك الكبير، ق6، ش17، م31، ت: 94026266.

مريم مجيد غلوم بهمن، (51 عاماً)، شيعت، للرجال: ديوان بهمن، ضاحية عبدالله السالم، الدائري الثاني، للنساء: النزهة، ق2، شارع سليمان العمر، م3، ت: 22572556 – 22517183.

جوهرة مرزوق العلي، أرملة أحمد محمود أزرق، (78 عاماً)، شيعت، للرجال: صالة دسمان، الروضة، للنساء: العدان، ق3، ش39، م38، ت: 60300446 – 51633365.