“الشؤون” توافق الى إشهار “الجمعية الكويتية للدراسات العليا”

أعلنت وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على إشهارالجمعية الكويتية للدراسات العليا “نفع عام” رقم (61/أ) لسنة 2019 وذلك لمدة غيرمحددة برئاسة الدكتور”محمد زيد العتيبي” .

وجاء ذلك وفقاً لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وبناءً المرسوم رقم 50 لسنة 2017 في شأن وزارة الشؤون وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء 331 المتخذ في إجتماعه رقم 2014/13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الإعتبارات القانونية بإشهار جمعيات النفع العام وبعد الإطلاع على محضر إجتماع لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية رقم 2019/1 المنعقد بتاريخ 2019/3/18 بالموافقة على إشهار الجمعية الكويتية للدراسات العليا وعلية تمت الموافقة من قبل الوزارة على أن يطبق هذا القرار بدءً من تاريخ إعلانه.