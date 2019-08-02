وفيات يوم الجمعة 2 اغسطس 2019

حصة سليمان ناصر العريفان، أرملة ، فهد علي سميره الصعب الهاجري، 78 عاما، شيعت، الرجال: الدوحة ، ق 4 ، الشارع الثاني ، م 69، ت: 96080777، النساء: الروضة ، ق 1 ، ش 14 ، م.15

أحلام علي حسن رضا الشطي، زوجة ، وليد عبدالرضا الحداد، 52 عاما، شيعت، مبارك الكبير ، مسجد القدس، ت: 55885563.

طمشه مسلم بن ضاوي المويزري، 77 عاما، شيعت، الرجال: عبدالله المبارك ، ق 8 ، ش 812 ، م 1، ت: 99691777، النساء: عبدالله المبارك ، ق 9 ، ش 917 ، م 11، ت: 99512971.

محمد بدر محمد العيسى، 23 عاما، شيع، الرجال: عبدالله المبارك ، ق 4 ، ش 414 ، م 3، ت: 99642115، النساء: عبدالله المبارك ، ق 6 ، ش 605 ، م 3، ت: 98822628.

فهد مبارك عويض الصابري، 65 عاما، يشيع بعد صلاة عصر يوم غد السبت، الرجال: الدسمة ، ق 1 ، شارع بلقيس ، م 39، ت: 66610883، النساء: الدسمة ، ق 2 ، ش 20 ، م 2، ت: 66527027.