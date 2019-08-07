وفيات يوم الاربعاء 7 اغسطس 2019

مكية عبدالله صالح التوفيق، أرملة سلطان مبروك عبدالمجيد، «72 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق6، الشارع الأول، ج10، م14، للنساء‍: مشرف، ق3، ش3، م4، ت: 66767663 – 99627207.

زمله فهيد محمد آل فهيد العجمي، «54 عاماً»، شيعت، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99059242.

ناصر عوض المقاطي الحربي، «77 عاماً»، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 66627244.

أنور صباح محمد الشمالي، «38 عاماً»، شيع، الرميثية، ق8، شارع حسن البنا، ج83، م23، ت: 55556572.

منصور يوسف محمد النشيط، «88 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله المبارك، ق7، ش720، م61، للنساء: خيطان القديمة، ق10، شارع ناصر عبدالله الجبري، م4، ت: 99513219 – 96007444.

سالم علي محمد علي بوربيع، «71 عاماً»، شيع، للرجال: الروضة، ق1، ش20، م15، للنساء: جنوب السرة، السلام، ق6، ش605، م46، ت: 99633770 – 99622772 – 90988845 – 99069845.

«»