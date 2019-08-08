وفيات يوم الخميس 8 اغسطس 2019

مريم منصور عبدالله الحرز، زوجة عبدالعزيز حسن باقر، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، حسينية عقيلة الطالبين، ق5، ش المسجد الأقصى، للنساء: حسينية أم البنين الأربعة، الرميثية، ق9، ش أسامة بن زيد، «العصر فقط»، ت: 99082291.

عاتقة سيد أحمد عابد الموسوي، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: شرق، حسينية سيد علي الموسوي، ش الميدان، للنساء: الدسمة، ق6، ش الأنباري، م13، حسينية بيبي هاشمية، ت: 99580063 – 22532709.

ماطر حزام مجبل الحسيني، «72 عاماً»، شيع، للرجال: الجهراء، العيون، ق3، ش3، م26، للنساء: الجهراء، العيون، ق4، ش9، م38، ت: 55447240.

فاطمة إبراهيم محمد الدريويش، زوجة صقر محمد صقر العطيبي، «82 عاماً»، شيعت، للرجال: خيطان الجنوبي، ق1، ش148، م3، للنساء‍: كيفان، ق1، ش12، م4، ت: 99690111.

محمد سيد أحمد سيد محمد الغربللي، «72 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان الغربللي، الشامية، ق1، ش10، م3، مقابل الدائري الأول، للنساء: حطين، ق3، ش10، م66، ت: 98000199 – 99702702.

أنيسة عبدالرزاق حسن الحدبان، زوجة أحمد برجس البرجس، «83 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الجمعة، للرجال: الجابرية، ق5، ش111، م69، للنساء:‍ النزهة، ق3، ش35، م8، ت: 67755494 – 99754208.