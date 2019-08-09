وفيات يوم الجمعة 9 اغسطس 2019

سلوى عبدالمنعم صالح الزبيدي، زوجة خلف حمدان العازمي، 58 عاما، شيعت، الرجال والنساء، القيروان، ق 2، ش 210، م 37، تلفون: 66668132 – 66606566.

سكينه عبدالله حبيب حسين بخش، أرملة هاشم محمد حاجيه، 83 عاما، شيعت، الرجال: ميدان حولي، الحسينية الأشكنانية، تلفون: 66566962، النساء: الرميثية، ق 9، ش 93، م 94، حسينية أم البنين الأربعة.

مريم برجس هاظل العتيبي، أرملة شبيب جريبيع العتيبي، 73 عاما، شيعت، الرجال والنساء، الرقة، ق 2، ش 12، م 591، تلفون: 94441233

فالح عبدالله علي الحجيلان، 84 عاما، شيع، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 99456603 – 60066626.