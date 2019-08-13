وفيات يوم الثلاثاء 13 اغسطس 2019

مريم حبيب علي زيد البلوشي، أرملة ناصر حسين أشكناني، «71 عاماً»، شيعت، للرجال: الحسينية الحيدرية، خلف مستشفى الراشد، للنساء: بيان، ق12، ش1، ج2، م40، ت:‍ 67777493.

حسن حسن محمد الصفار، «30 عاماً»، شيع، سلوى، حسينية مسلم ابن عقيل، «الرشيد»، ملاحظة: عزاء النساء عصراً فقط.

رفاعي سعد عبدالله الرجابي العازمي، «84 عاماً»، شيع، الأحمدي، ق2، ش2، م397، ت: 67055589.

شاكر إبراهيم عبدالله رستم البلوشي، «64 عاماً»، شيع، الجابرية، حسينية البلوش، ت: 69999357 – 65055066.

توفيق راشد أمان المسعودي، «64 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، ق11، ش110، م190، للنساء: أشبيلية، ق3، شارع راشد العليان، م49، ت: 67078880 – 99647626.

أحمد فؤاد عبدالحسين حسن، «59 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: الرقعي، ق12، مسجد الإمام المهدي، مقابل الدائري الخامس، للنساء: الأندلس، حسينية موسى جعفر، ق10، ش6، م144، ت: 90072006 – 55500939.

بدرية أحمد راشد أحمد الخليفة، «26 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأبعاء، للرجال: ديوان الخليفة، الخالدية، ق1، شارع حضرموت، م6، للنساء: حطين، ق4، ش15، م51، ت: 99177255 – 50101304.

هيا محمد عبدالعزيز محمد العبيدي، «73 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: بالمقبرة فقط، للنساء: قرطبة، ق1، الشارع الأول، م14، ت: 99780980 – 99396613.

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