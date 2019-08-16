وفيات يوم الجمعة 16 اغسطس 2019

إبراهيم جواد محمد صالح الصراف، 20 عاما، «شيع»، الرجال: مشرف، مسجد الوزان، تلفون: 60000570، النساء: سلوى، ق7، ش6، م325، حسينية الملايه زينب الصراف، تلفون: 99229512.زهرة حسين محمد جمشير، أرملة: عبدالله غلوم التميمي، 66 عاما، «شيعت»، الرجال والنساء: سلوى، ق1، ش7، م27، حسينية الإمام الحسين تلفون: 94971976، 66355244.

سلطان حمود مصلح المورجي العتيبي، 55 عاما، «شيع»، الرجال: اشبيلية، ق2، ش207، م2، تلفون: 66411133، النساء: اشبيلية، ق2، ش207، م4.

مائده رضا مجيد مال الله، أرملة: عبدالحميد خليل القطان، 73 عاما، «شيعت»، الرجال: المنصورية، ق1، ج14، حسينية الأئمة «الهزيم»، تلفون: 66682335، 97797701، النساء: المنصورية، ق1، ش10، حسينية الأئمة «الهزيم»، عزاء النساء عصراً فقط، تلفون: 97111935.

فهد عبدالله أحمد الحساوي، 82 عاما، «يشيع التاسعة صباح غد السبت»، الرجال: النزهة، ق3، ش35، م3، تلفون: 99795008، 99166544، النساء: النزهة، ق2، ش26، م6، تلفون: 66604700.

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