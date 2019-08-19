وفيات يوم الاثنين 19 اغسطس 2019

صالح سعود صالح الجوهر، «66 عاماً»، شيع، للرجال: السرة، ق6، ش13، م9، للنساء: أبوفطيرة، ق4، ش252، م302، ت: 55724424 – 60020063.

سهيل فرحان نصيب مبارك، «52 عاماً»، شيع، للرجال: الزهراء، ق5، ش502، م7، للنساء: صباح السالم، ق7، ش1، ج6، م34، ت: 60002626 – 99603107.

مريم شافي محمد الصانع، زوجة عبدالله غلوم العوضي، «52 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، ديوان العوضي، للنساء: مبارك الكبير، ق3، ش18، م22، ت: 55211233 – 99642101.

بدريه خالد حمد الدوسري، «55 عاماً»، شيعت، للرجال: مبارك الكبير، ق6، ش4، م21، للنساء: خيطان، ق5، شارع ناصر الجبري، م26.

أحمد عبدالله سعد المعوشرجي، «55 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الثلاثاء، للرجال: الشهداء، ق1، شارع صبيح براك الصبيح، م25، للنساء: السرة، ق4، ش16، م8، ت: 60661161.

جاسم محمد عبدالعزيز الدوب، «79 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الثلاثاء، للرجال: بيان، ق5، ش2، م52، للنساء: مشرف، ق5، ش3، م6، ت: 99791138.

علي راشد علي القلاف، «84 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الثلاثاء، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، للنساء: الرميثية، ق10، ش103، م25، ت: 99041150.

عائشه عبدالعزيز الصعفاك، أرملة راشد مرزوق الجلاوي، «92 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الثلاثاء، للرجال: الدوحة، خيمة على طريق الجهراء، بجانب فرع غاز جمعية الدوحة، للنساء: الدوحة، ق3، الشارع الأول، م35، ت: 52222114 – 24872050.

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