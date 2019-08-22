وفيات يوم الخميس 22 اغسطس 2019

حسين محمد حسين البغلي، 81 عاماً، «شيع»، الرجال: حسينية الأوحد، المنصورية، ت: 66535557، النساء: الجابرية، ق7، ش5، م8.

رياض محمد حسين العسعوسي، 56 عاماً، «شيع»، الرجال: شرق، ديوان العسعوسي، ش الخليج العربي، ت: 99748800، النساء: الفيحاء، ق4، ش41، م2، ت: 22542971.

عبدالأمير عبدالله حسين الأربش، 90 عاماً، «شيع»، حسينية الأربش، بنيد القار، ق1، ش الشريف الرضي، خلف مستشفى السلام، «العزاء من عصر اليوم الخميس»، ت: 97899844.

بدرية أحمد الحمود، أرملة: صالح نصر الله النصر الله، 86 عاماً، «تشيع التاسعة صباح غد الجمعة»، الرجال: عبدالله السالم، ق1، شارع راشد بورسلي، م21، ت: 99061303، النساء: عبدالله السالم، ق1، شارع عبدالوهاب العثمان، م19، ت: 99287227.

محمد إبراهيم راشد الشطي، 63 عاماً، «يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة»، الرجال: اليرموك، ق4، ش3، م10، ت: 99602246، النساء: الرميثية، ق7، ش76، م9.

«»