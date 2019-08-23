وفيات يوم الجمعة 23 اغسطس 2019

سهيلة محمد عبدالاله القناعي، زوجة، ثابت محمد المهنا، 74 عاما، «شيعت»، الرجال: الدسمة، ق5، شارع سالم الدويلة، ديوان علي المتروك، ت: 22520327، 99555020، النساء: الجابرية، ق9، ش20، م5، ت: 25345300، 66668689.

شوفان محمد شوفان المطيري، 51 عاما، «تشيع بعد صلاة عصرغد السبت»، صباح الناصر، ق7، ش50، م82، ت: 55155767.

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