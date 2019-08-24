وفيات يوم السبت 24 اغسطس 2019

علي مرزوق حميد أبوشيبة، «88 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان أبوشيبة، الصليبخات، ق1، ش104، م29، للنساء:‍ العمرية، ق1، ش1، م10، ت: 24877777 – 99228900.

نورية سعود صايد الراجحي، أرملة عبدالله مبارك الراجحي، «59 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: صباح الناصر، ق4، ش34، م47، ت: 96666835 – 66898289.

فضيلة سلمان ساهي، «65 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: الدعية، ق3، ش37، م2، ت: 99020205.

حنان بدر عبدالله العدواني، زوجة نبيل ناصر البشر، «51 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان العداوين، العمرية، مقابل نادي التضامن الرياضي، للنساء: أبوفطيرة، ق8، ش50، م356، ت: 99499929 – 99738006.

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