ولي العهد السعودي يوجه بدراسة تنظيم “مزاينات للإبل” في المناطق

أحب أن أبشر ملاك الإبل، بتوجيه سيدي المشرف العام على نادي الإبل، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

يذكر أن السعودية تنظم سنويا مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، الذي يتضمن فعاليات متعددة منها جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل.