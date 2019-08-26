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ولي العهد السعودي يوجه بدراسة تنظيم “مزاينات للإبل” في المناطق

روسيا اليوم
منذ دقيقة واحدة
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أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدراسة “إقامة مزاينات للإبل في المناطق، بالإضافة لمهرجان الملك عبد العزيز”.

وأعلن عن هذه الخطوة، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، حيث غرّد على حسابه في تويتر، مشيرا إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، وجه “بدراسة إقامة مزاينات المناطق، إضافةً إلى مهرجان الملك عبد العزيز للإبل”.

وتمنح هذه الجائزة وفق قواعد وشروط محددة بمعية خبراء في هذا المجال يتولون وفق الضوابط اختيار الناقة الأجمل.

المصدر: سبق

 

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