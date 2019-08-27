وفيات يوم الثلاثاء 27 اغسطس 2019

مريفه ماطر سعد العنزي، زوجة نزال ميران العنزي، «73 عاماً»، شيعت، الفردوس، ق8، ش1، ج8، م2، ت: 65711151 – 99445549.

فاطمة عباس إسماعيل حسن، أرملة سيد محمد سيد حسين الحسيني، «92 عاماً»، شيعت، سلوى، حسينية سيد محمد، «ملحوظة: العزاء ابتداء من يوم الخميس»، وعزاء النساء عصراً فقط، ت: 99602809 – 99680209.

حمود عبدالحسين محمد علي، «69 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية النور، الرميثية، ق12، شارع الشافعي، م15، للنساء: السالمية، الحسينية الحيدرية، ت: 99564484 – 97799504.

بهية أنس أحمد حسين، أرملة أحمد إسماعيل الملا، «51 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق8، الشارع الأول، ج15، م25، للنساء: العدان، ق8، ش1، م15، م25، ت: 99880059 – 97979762.

نعيمة علي محمد علي الصدي، «60 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، للرجال: الأندلس، ق11، ش8، م52، للنساء: عبدالله المبارك، ق1، ش138، م9، ت: 66111070.