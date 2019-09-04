وفيات يوم الاربعاء 4 سبتمبر 2019

عائشة تركي الحمد السبع، زوجة صالح مطلق البذال، «73 عاماً»، شيعت، للرجال: الرابية، ق4، شارع المخفر، ديوان البذال، مقابل الجمعية، للنساء: الروضة، ق4، ش47، م10، ت: 99663778 – 99463099.

قمر الزمان علي جلالي، «74 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، مسجد مقامس، للنساء: الرميثية، ق8، حسينية آل الرسول، «العزاء فترة العصر فقط»، ت: 99978778، – 99116626.

عائشة سعود عبدالعزيز القديري، زوجة سالم صالح الشايجي، «40 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الخميس، للرجال: الروضة، ق4، ش42، م6، للنساء: الروضة، ق4، ش45، م8، ت: 96077788 – 99810778.

فاطمة حيدر محمد الخليفة، زوجة عيسى جاسم محمد الخليفة، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد النقي، الدسمة، للنساء: جنوب السرة «السلام»، ق7، ش716، م34، ت: 99661691.

سعاد إبراهيم عبدالرحمن الجسار، زوجة احمد سالم محمد الغانم، «58 عاماً»، شيعت، للرجال: العزاء في المقبرة فقط، للنساء: النزهة، ق1، شارع محمد صالح الحميضي، م29ب، ت: 98855600 – 99767093.

عيسى أحمد حاجية إبراهيم، «67 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الخميس، للرجال: مسجد الامام الباقر، ق1، ش101، الزهراء، للنساء: العمرية، ق1، ش6، م32، ت: 66959777 – 99883338.

مستورة سعيد الميع العازمي، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: العقيلة، ق3، ش 335، م523، للنساء: العقيلة، ق3، ش335، م522، ت:55388337 – 95545365.

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