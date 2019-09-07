وفيات يوم السبت 7 سبتمبر 2019

الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح، «52 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، للرجال: ديوان المرحوم الشيخ عذبي المحمد الصباح، الشامية، ق10، شارع يوسف الحميضي، للنساء‍: اليرموك، ق1، شارع محمد عبدالعزيز الوزان، م7، ت: 24833030 – 25343777.

الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: السالمية، ش سالم المبارك، ديوان المحرم الشيخ عبدالعزيز السعود الصباح وإخوانه، للنساء: سلوى، ق11، ش7، م30، ت: 25710631 – 25633349.

أحمد السيد عبدالله السيد أحمد الرفاعي، «67 عاماً»، شيع، للرجال: الشامية، ق4، ديوان الرفاعي، للنساء: الشامية، ق3، ش36، م1ب.

طارق يعقوب علي الشاهين، «88 عاماً»، شيع، للرجال: الخالدية، ق1، ش البرجس، م1، ديوان الشاهين، للنساء: الفنطاس، ق4، ش16، م24، ت: 98809660 – 99049302.

خديجة صالح المؤمن، أرملة عبدالرزاق طاهر المهدي، «87 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: السالمية، ق12، ش أبوهريرة، م2، ت: 99665885 – 65666676 – 90932333.

خالد عبدالمحسن دخيل الحبشي، «38 عاماً»، شيع، للرجال: الجهراء القديمة، ق2، ش9، ج3، م65، ديوان الحبشي، للنساء: الفيحاء، ق7، ش الفرزدق، م7، ت: 96668266.

علي عبدالله علي كمشاد، «65 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأحد، السالمية، ش عمان، ق10، ش6، ج1، م3، ت: 99756531.