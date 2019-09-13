وفيات يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019

عبدالله سليمان عبدالرحمن الحسينان، 84 عاما، شيع، الرجال: الخالدية، ق 4، ش 40، م 7، ديوان الحسينان، تلفون: 95555051 – 99601566، النساء: الخالدية، ق 4، ش 42، م 14، تلفون: 66212966 – 69996590.

هاني يوسف صالح الذويخ، 49 عاما، شيع، الرجال: اليرموك، ق 1، ش 2، ج 6، م 13، تلفون: 98009290، النساء: الزهراء، ق 2، ش 227، م 31.

زيد فلاح سعد الرشيدي، 74 عاما، شيع، الرجال: العارضية، ق 6، ش 1، ج 3، م 60، قرب مسجد السلام، تلفون: 96959696، النساء: بيان، ق 12، الشارع الأول، ج 3، م 35، تلفون: 97808038.