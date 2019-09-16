وفيات يوم الاثنين 16 سبتمبر 2019

سليم محمد عبدالله مبارك 88 عاماً «شُيع» الرجال: الروضة، صالة دسمان – النساء: الظهر ق3 ش4 ج2 ، م13 : 99734950 – 23838358.

إقبال محمد الخطيب أرملة/ عبدالمحسن التميمي 80عاماً «شُيعت» الجابرية ، ق10 ، ش112 ، م37 : 99646445.

لطيفه عبدالرحمن الناصر السدره أرملة/ سليمان اطراد الطراد 75 عاماً «شُيعت» الرجال: ديوان المرحوم سليمان الطراد ، سلوى ، ق3 ، شارع المسجد الأقصى ، م198 – النساء: الرميثية ، ق5 ، شارع ناصر المبارك ، ج49 ، م21 : 60000105 – 55009999.

هشام صالح غلوم 56 عاماً «شُيع» الرجال: حسينية القائم ، الرميثية ، ق3 ، شارع طاهر البغلي – النساء: حسينية أم البنين، الرميثية، ق9، شارع أسامة بن زيد، ج93، م38، مقابل الدائري الخامس: 99003002.

علي عبدالله المقصيد 74 عاماً التاسعة صباح غد الثلاثاء، الرجال: حسينية احمد عاشور ، بنيد القار – النساء: الحسينية الزينبية، بنيد القار «فترة العصر فقط» : 99070588 – 99078929.