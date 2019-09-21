السيسي يصل نيويورك لحضور جلسات الأمم المتحدة

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى نيويورك، يوم السبت، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد دورتها في شهر سبتمبر من كل عام.

ويلقي السيسي ، بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة، حيث يتناول رؤية مصر ومواقفها تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية المطروحة علي الساحة السياسية العالمية.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن السيسي سيتناول قضايا القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وكذلك من منطلق التجربة المصرية في تلك المجالات خلال الأعوام الاخيرة.